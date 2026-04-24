Entscheidung ist gefallen

Erstmals kein Tiroler: Dieser Mann übernimmt den Chefsessel bei der Kitzbühler Bergbahn

Der scheidende KitzSki Vorstandsvorsitzende Anton Bodner (l.) und Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Winkler (r.) gratulieren dem designierten Vorstandsvorsitzenden Gabriel Sieghartsleitner.
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Harald Angerer

Von Harald Angerer

Gabriel Sieghartsleitner wird am 1. Dezember der neue Vorstandsvorsitzende der Bergbahn Kitzbühel. Der Oberösterreicher setzte sich im Bewerbungsprozess gegen 40 weitere Kandidaten durch. Mit 34 Jahren wird er der jüngste Vorstand in der Geschichte der Seilbahn.

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