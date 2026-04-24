ÖFB-Boss Pröll: „Ich warne davor, im Sport auf die Sparbremse zu steigen“

Mit dem ehemaligen Vizekanzler Josef Pröll kehrte im Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) endlich Ruhe ein. Der 57-Jährige fiebert der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bereits entgegen, fordert von der Politik mehr Geld für den Sport und glaubt an eine Vertragsverlängerung mit Teamchef Ralf Rangnick.