Zuversicht bei Rangnick-Vertrag
ÖFB-Boss Pröll: „Ich warne davor, im Sport auf die Sparbremse zu steigen“
Josef Pröll (l.) glaubt an eine Einigung mit Teamchef Ralf Rangnick (r.).
© GEPA pictures/ Daniela Moser
Mit dem ehemaligen Vizekanzler Josef Pröll kehrte im Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) endlich Ruhe ein. Der 57-Jährige fiebert der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bereits entgegen, fordert von der Politik mehr Geld für den Sport und glaubt an eine Vertragsverlängerung mit Teamchef Ralf Rangnick.