Bereits 110 Hektar in Flammen: Waldbrand im Lesachtal breitet sich immer weiter aus

Im Kärntner Lesachtal wütet seit Donnerstag ein Waldbrand, die Löscharbeiten im steilen Gelände gestalten sich als äußerst schwierig. In der Nacht auf Samstag breitete sich das Feuer auf 110 Hektar aus. Die Feuerwehr geht von einem mehrtägigen Einsatz aus.

Lesachtal – Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich über Nacht auf 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. Das ergab ein Erkundungsflug Samstagfrüh, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Löscharbeiten werden seit 6.30 Uhr fortgesetzt, der Fokus des Einsatzes lag weiterhin auf der Eindämmung der Ausbreitung. Im Einsatz standen sechs Hubschrauber, 33 Feuerwehren mit 250 Einsatzkräften, davon 23 Feuerwehr-Flughelfer.

Drei Hubschrauber stammen vom Bundesheer, drei von der Polizei. Siedlungsraum war nicht betroffen, keine Menschen seien gefährdet, hieß es. Dennoch standen Rettungskräfte in Bereitschaft, um schnell Hilfe leisten zu können. Das Einsatzgebiet wurde in vier Abschnitte gegliedert. Die Sperre der Bundesstraße (B111) zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau blieb bis auf Weiteres aufrecht.

Feuer griff weiter um sich

Es sei zu erwarten gewesen, dass sich das Feuer über Nacht ausbreitet, sagte Feuerwehr-Sprecher Florian Jost am Samstag zur APA. In der Nacht können keine Hubschrauber fliegen, auch der Wind sorgte für eine weitere Ausbreitung. Der Brand sei keine geschlossene Fläche - "hier ein Graben, dort ein Graben, je nachdem wie der Wind geht". Auf den bereits abgebrannten Flächen sind inzwischen Feuerwehrleute mit Rückenspritzen im Einsatz, die Glutnester ausgraben und ablöschen, eine sehr anstrengende Arbeit. Der Großteil des Löscheinsatzes finde aber nach wie vor aus der Luft statt. (APA)

Die Löscharbeiten bei Nacht gestalteten sich äußerst schwierig. © APA/FF Liesing

Bundesheer im Einsatz

Am Freitag rückte auch das Bundesheer zum Assistenzeinsatz ins Lesachtal an, im Einsatz standen drei Hubschrauber sowie ein Tanklöschfahrzeug. Vom Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi wurde der Bezirkskrisenstab aktiviert. Das Land Kärnten war mit dem Bezirkskrisenstab, dem Landesfeuerwehrkommando und dem Katastrophenschutz in laufendem, engem Austausch.

Auch Osttiroler im Einsatz

Nicht nur Feuerwehren aus dem oberen Gailtal, sondern auch aus Osttirol wurden zum Löscheinsatz beordert. Zuerst galt es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Wegen des steilen Geländes und der Dunkelheit am Donnerstag war der Einsatz für die Feuerwehrleute aber sehr gefährlich. Auch die Löschwasserversorgung gestaltet sich im steilen Gelände als äußerst schwierig.

Auch das Bundesheer unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft. © Bundesheer