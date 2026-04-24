Start in die neue DTM-Saison: Tiroler Auer will den Titel „Vizemeister“ endlich ablegen

Wenn am Wochenende die neue DTM-Saison startet, dann hat Lucas Auer nur eine Mission: den Gewinn der ersten Meisterschaft. Privat freut sich der Tiroler über was anderes.

Für manchen Piloten mag der Auftritt am Red Bull Ring am Wochenende die erste Ausfahrt dieses Jahres sein. Tirols PS-Stolz Lucas Auer steckt schon mittendrin. Schließlich drückt der Unterländer seit zwei Jahren bereits im Winter in Übersee das Gaspedal durch. Dass die DTM ausgerechnet in Spielberg startet, sieht der „Luggi“ entspannt. Auch wenn die „Berg-und-Tal-Fahrt“ auf der Rennstrecke in der Obersteiermark nicht immer ein gutes Pflaster für ihn war.

Bei der Frage nach dem bisherigen Highlight seines Jahres muss Auer nicht lange überlegen: „Der Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Daytona – das war ein absoluter Traum.“ Ausgerechnet an jenem Ort, an dem der Mercedes-Pilot vor drei Jahren nach einem schweren Unfall Wirbelbrüche erleiden musste, genoss er Ende Jänner den Triumph. „Und mein Urlaub in Südafrika, bevor es dann richtig (USA, Naher Osten, Australien, Anm.) losgegangen ist, war natürlich auch wunderschön und entspannend. Seither ging es Schlag auf Schlag.“

Im Vorjahr durfte Lucas Auer vom Spielberg-Podest jubeln. Das will der Mercedes-Pilot wieder schaffen. © gepa

Zurück in die Gegenwart: Da wartet mit dem Auftakt am Red Bull Ring ein Auftritt, der für den 31-Jährigen nicht immer leicht war: „Aber im Vorjahr mit Platz drei war es sehr erfreulich. Ich würde sagen, wir haben mit Spielberg eine der schönsten Anlagen. Die Strecke ermöglicht viele Zweikämpfe, darauf freue ich mich schon riesig.“ Das Ziel ist klar: die Titel des „Vizemeisters“ endlich gegen den des DTM-Meisters einzutauschen.

Privat hat der Neffe von Tirols Formel-1-Legende Gerhard Berger ebenso ein breites Lächeln auf den Lippen. Seit sein neunjähriger Cousin Johan im Go-Kart unterwegs ist, ist etwas amtlich: „Damit ist in unserer Familie die dritte Generation im Motorsport unterwegs. Das freut mich ganz besonders. Gerhard und ich sind ständig im Austausch und jetzt reden wir nicht nur über meine Ergebnisse.“