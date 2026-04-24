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Wissen hautnah: Die besten Bilder von der „Langen Nacht der Forschung“ in Tirol
Mitmach-Stationen, Experimente und spannende Vorführungen locken am Freitagabend wieder alle wissbegierigen TirolerInnen an die Universitäten und andere Bildungseinrichtungen. Die „Lange Nacht der Forschung“ steht an und vermittelt Wissen hautnah. Wir suchen eure schönsten Bilder. Ladet sie jetzt in unserer Bildergalerie hoch.
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