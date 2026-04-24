Erst Bergbau, jetzt Jenbacher Werke: Jenbacher Industriemuseum feiert 30.Geburtstag

Seit 500 Jahren prägt die Industrie den Ort. Vom Bergbau im 16. Jahrhundert bis zum internationalen Konzern „Innio Jenbacher“. Mit einer Schau zu 500 Jahren Industriestandort feiert das Industriemuseum Jenbach sein 30-jähriges Bestehen. Das Fest findet am Samstag um 10 Uhr statt.

Jenbach – „Jenbach ist heute ein moderner Industriestandort mit internationaler Strahlkraft – Unternehmen wie INNIO stehen exemplarisch dafür“, sagt Elisabeth Frontull, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Silberregion Karwendel: „Viele dieser Betriebe sind aus den traditionsreichen Jenbacher Werken hervorgegangen und zählen zu den Weltmarktführern in ihren Bereichen.“ Dieses Zusammenspiel aus industrieller Kompetenz und regionaler Verwurzelung präge den Ort bis heute.

Anlässlich der aktuellen Ausstellung wird an den Jenbacher Bergbau im 16. Jahrhundert erinnert. © TVB Silberregion Karwendel

„Das Museum macht sichtbar, was Jenbach als Ort ausmacht – und schafft ein Bewusstsein dafür, wie stark die industrielle Entwicklung die Region bis heute prägt“, sagt TVB-Obmann Andreas Jenewein.

Jenbach ist – vor allem wegen Innio Jenbacher – schon längst ein internationaler Industriestandort. © Angelica Morales - Ichmachefotos.com

Jenbacher Museum feiert Geburtstag

Die Jubiläumsausstellung beleuchtet neben der Industriegeschichte auch die Entwicklung des Museums selbst. Eröffnet wurde es am 27. April 1996. Im Lauf der Zeit kamen neben der Industriegeschichte neue Themen hinzu. Die Dauerausstellung zur Industrie- und Eisenbahngeschichte mit Achenseebahn und Zillertalbahn zeigt faszinierende Einblicke in die Natur der Region: von Schmetterlingen bis zu Greifvögeln. Auch Themen wie Alpinismus, Wintersport und die historische Südtirol-Beziehung finden ihren Platz.

Das Fest zum 30-jährigen Bestehen findet am Samstag ab 10 Uhr statt. © TVB Silberregion Karwendel

„500 Jahre Industriegeschichte bedeuten auch 500 Jahre sozialer und wirtschaftlicher Veränderung“, sagt Wolfgang Meixner, Obmann des Jenbacher Museums. „Die Geschichte zeigt, wie technische Innovation, Arbeitswelt und Umwelt über Jahrhunderte in Wechselwirkung standen. Unser Ziel ist es, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen und Geschichte nicht nur zu bewahren, sondern bereits seit 30 Jahren hier im Museum anschaulich zu erzählen.“ Diese Vielfalt spiegelt die enge Verbindung des Museums mit seiner Umgebung wider und zeigt, wie breit Kulturgeschichte in einem Ort verankert sein kann. (TT)