Tödlicher Arbeitsunfall in Westendorf: 78-Jähriger aus Motorkarren geschleudert

Westendorf – Ein 78-Jähriger ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Westendorf tödlich verunglückt. Der Mann war mit einem Motorkarren in steilem Gelände abgestürzt und dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein 22-jähriger Ersthelfer setzte den Notruf ab und die Einsatzkräfte begannen beim Eintreffen am Unfallort umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Der Mann verstarb trotzdem noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.