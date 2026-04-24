„Mamma mia“ beim Tour-Finale, kein Happy End für Tiroler Zangerle

Der Jubel am letzten Tag der Tour of the Alps war groß: Der italienische Jungstar Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) holte sich am Abschlusstag in souveräner Art und Weise den Gesamtsieg. Und sorgte damit für den ersten italienischen Erfolg seit dem Jahr 2013. Dem 22-Jährigen gelang der Clou dank seines zweiten Etappenerfolgs – auf den 128,6 Kilometern von Trento nach Bozen war Pellizzari nicht zu schlagen.

Für den Tiroler Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg) gab es leider kein „Happy End.“ Er verlor das Bergtrikot noch an den Deutschen Lennart Jasch (Tudor), der bereits am Vortag auf der Königsetappe glänzen konnte. Zangerle durfte sich damit trösten, dass er an vier von fünf Etappentagen das blaue Trikot tragen durfte.