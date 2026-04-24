2600 talentierte Stimmen aus allen Bezirken: Tirol kürte seine Nachwuchschöre

Seit Montag haben sich die besten Schul-, Kinder- und Jugendchöre Tirols beim Landesjugendsingen gemessen. Zum finalen Festakt am Freitag bewiesen einige von ihnen noch einmal, über welches musikalisches Talent Tirols Nachwuchs verfügt. Und es entschied sich, wer zum Bundesbewerb nach Linz fahren darf.