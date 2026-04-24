Von Volksweisen bis Pop

2600 talentierte Stimmen aus allen Bezirken: Tirol kürte seine Nachwuchschöre

Sie zählten zu den Siegreichen: Die SchülerInnen des Innsbrucker Musikgymnasiums.
© Axel Springer
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit Montag haben sich die besten Schul-, Kinder- und Jugendchöre Tirols beim Landesjugendsingen gemessen. Zum finalen Festakt am Freitag bewiesen einige von ihnen noch einmal, über welches musikalisches Talent Tirols Nachwuchs verfügt. Und es entschied sich, wer zum Bundesbewerb nach Linz fahren darf.

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