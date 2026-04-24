Keine Titelverteidigung in Paris: Alcaraz sagte Start bei den French Open ab

Tennisstar Carlos Alcaraz kann seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen. Der 22-jährige Spanier gab am Freitag seinen Startverzicht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 24. Mai bis 7. Juni in Paris aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk bekannt.

„Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Tests haben wir entschieden, dass es am vernünftigsten ist, vorsichtig zu sein und weder in Rom noch bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. Es sei ein „schwieriger Moment“ für ihn. „Aber ich bin sicher, dass wir daraus gestärkt hervorgehen werden.“