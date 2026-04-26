TT-Chat zu Geldanlage: Finanz-Profi Posselt beantwortet LeserInnen-Fragen

Tirols Finanzdienstleister-Obmann Michael Posselt steht am Montag ab 10 Uhr im TT-Chat für Ihre Fragen zur Verfügung.

Innsbruck – Weltweit jagt seit Jahren eine politische oder wirtschaftliche Krise die nächste. An den internationalen Finanzmärkten sind die Kurse dementsprechend immer wieder auf wilder Achterbahnfahrt. Wie kann man Geld in so turbulenten Zeiten möglichst sicher und/oder ertragreich anlegen? Wie werden sich die Kurse voraussichtlich weiterentwickeln, sind Fonds oder ETFs die beste Lösung? Wie sieht es mit Anlagen in Gold oder Kryptowährungen aus? Und wie geht es in Europa mit den Zinsen und Immobilien weiter?

Heißes Thema sind umgekehrt auf der Kreditseite auch die umstrittenen KIM-Kreditregeln. Sind Wohnkredite mit dem Auslaufen der Verordnung (gleichzeitig pocht die Finanzmarktaufsicht auf eine strenge Vergabe) tatsächlich leichter zu bekommen oder nicht? Wie sieht es mit der Finanzbildung der Bevölkerung aus, wie kann diese verbessert werden, gerade auch bei den Jungen?