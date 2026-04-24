Verlor die Kontrolle

Schlitterte unter Leitschiene hindurch: Motorradlenker (36) nach Unfall bei Kufstein schwer verletzt

Der Motorradfahrer schlitterte unter der Leitplanke durch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Totalschaden.
© ZOOM.Tirol

In der sogenannten „Aussichtskurve“ auf der Thierseestraße bei Kufstein verlor der 36-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Straße war während der Bergungsarbeiten kurzzeitig nur einspurig befahrbar.

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