Besenstiel bohrte sich in den Bauch: 38-Jähriger im Pitztal nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem furchtbaren Arbeitsunfall in die Gemeinde Arzl im Pitztal gerufen. Fünf Mitglieder der Musikkapelle Wald waren dort mit der Sanierung am Dach eines Carports beschäftigt gewesen, welches an einen Musikpavillon grenzt.

Im Zuge der Sanierung stieg ein 38-jähriger Mann auf das Dach, um das aufgenagelte Blech zu entfernen und zur Konstruktion darunter zu gelangen. Dabei durchbrach die morsche Dachschalung und der 38-Jährige stürzte aus einer Höhe von rund 2,5 Metern auf zwei Straßenbesen, die an die Wand gelehnt waren. „Dadurch zog sich der Mann durch einen Besenstiel eine Pfählungsverletzung im Bereich der rechten Bauchseite zu“, hieß es später in einem Bericht der Polizei.