Erste Weltkonferenz zu Ausstieg aus fossilen Energieträgern

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Erderhitzung hat in Kolumbien die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas begonnen. Dort wollen Vertreter aus Dutzenden Staaten, darunter Österreich, mit regionalen und lokalen Regierungen sowie weiteren Akteuren über möglichst konkrete Schritte zur Abkehr von diesen fossilen Energien beraten. Das von Kolumbien und den Niederlanden organisierte Treffen läuft bis zum 29. April.

Es bringt zunächst Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, bevor in einer zweiten Phase Minister und hochrangige Regierungsvertreter beraten. Mehr als 50 Staaten sind dabei, neben mehreren europäischen Staaten und der EU auch Norwegen, Großbritannien und Kanada.

Die Konferenz ist nicht als Verhandlungsformat angelegt, sondern als ergänzende Plattform zu den UNO-Klimaverhandlungen. Ein Abschlussbericht soll zentrale Handlungswege bündeln und in die Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz einfließen, die im November in der Türkei stattfindet.

Die Initiative gilt als Reaktion auf die schleppenden Fortschritte in der internationalen Klimapolitik. Sie folgt auf die Verhandlungen der Klimakonferenz (COP30) in Brasilien, bei denen sich die Staaten nicht auf einen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien einigen konnten.

Zugleich bleibt die Lücke zwischen Klimazielen und tatsächlicher Entwicklung groß. Regierungen planen laut der Naturschutzorganisation WWF, im Jahr 2030 mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe zu fördern, wie mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad vereinbar wäre. Die Konferenz gilt daher als Versuch, Blockaden in den großen multilateralen Verhandlungen zu umgehen und mit kleineren Staatengruppen schneller voranzukommen.