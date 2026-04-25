Babler würdigt Ludwig bei Wiener Parteitag

In der Messe Wien hat am Samstag der 78. Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler stand auf der Tagesordnung. Er würdigte Wien - und die SPÖ-Arbeit in der Bundesregierung.

Für das Treffen, zu dem rund 1.000 Delegierte erschienen sind, wurde das Motto "Wien schafft Zukunft" gewählt. Schwerpunkte eines zur Abstimmung kommenden Leitantrags sind Standort- und Wirtschaftsthemen. Die Wiener SPÖ hält inzwischen nur mehr alle zwei Jahre einen Parteitag ab. 2024 war Ludwig mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden.

Babler spendete den Wiener Genossinnen und Genossen zunächst Lob. Dass Wien "spitze" sei, liege an der SPÖ und Parteichef Ludwig. "Wien zeigt, was alles möglich ist, wenn man entschlossen ein Programm für diese Stadt hat." Wien sei eine "Musterstadt" schlechthin. Sie sei etwa die Stadt des leistbaren Lebens und des leistbaren Wohnens. Man habe hier immer dem "neoliberalen Unsinn" die Stirn geboten.

Im Bund habe man mit dem Mietendeckel nun auch eingegriffen, "nachdem die Vorgängerriege die Inflation durchrauschen hat lassen". Auch bei Lebensmittel und Strom seien die Kosten gedämpft worden. Dies mache für viele Menschen einen riesen Unterschied. Dass Konzerne Rekordgewinne aus der Krise machen, dem habe man ebenfalls einen Riegel vorgeschoben. Babler versprach, bei der Inflationsbekämpfung nicht nachzulassen. "Auch wenn die budgetäre Situation hart ist."

Im Land gebe es auch eine hohe Armutsgefährdung bei Kindern, sagte Babler. "Das nehmen wir nicht hin." Es freue ihn, dass man eine Zukunftssicherung für diese umsetzen werde. Daran werde bereits hart gearbeitet und verhandelt. "Das ist unsere Vision, warum wir in der Regierung sind." Die Menschen sollten sagen, dass es für sie besser geworden ist.

Das alles sei auch eine demokratiepolitische Debatte. Die liberale und die soziale Säule müsse stark sein. Die Sozialdemokratie stehe auf der richtigen Seite. Sein Versprechen sei gewesen, dem Land einen rechtsextremen Bundeskanzler zu ersparen. "Und das haben wir eingehalten."

Wichtig auch Schutz von Frauenrechten. Auch hier drohe, dass eingegriffen werde - wenn etwa wieder über Schwangerschaftsabbrüche geredet werde. Nun mache man wieder feministische Politik in der Regierung. Babler verteidigte auch die Förderung für den Verein ZARA. Man habe verhindert, dass diese wichtige Einrichtung "abgedreht" werde.