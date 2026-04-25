Landesparteitag der Wiener SPÖ

Die Wiener SPÖ hält am Samstag den ersten Landesparteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr ab. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auf dem Programm steht auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler.

Das Treffen in der Messe Wien steht unter dem Motto "Wien schafft Zukunft". Schwerpunkte eines zur Abstimmung kommenden Leitantrags sind Standort- und Wirtschaftsthemen. Die Wiener SPÖ hält inzwischen nur mehr alle zwei Jahre einen Parteitag ab. 2024 war Ludwig mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er wird künftig über sechs statt wie bisher fünf Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter verfügen.