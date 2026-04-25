Historische Gründe
EU-weite Regelung fehlt: Österreichische Lokführer dürfen nicht nach Italien
An der italienischen Grenze wie am Brenner braucht es immer (auch beim Intercity) einen System- und Lokführerwechsel. Das kostet Passagiere bis zu 15 Minuten Zeit.
© Thomas Böhm
Bis am Brenner und nicht weiter, heißt es für alle österreichischen Lokführer. Weil es in der EU keine einheitlichen Verkehrssprache wie Englisch in der Luftfahrt gibt, muss die Crew jedes Mal an der Grenze ausgetauscht werden.