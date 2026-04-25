7 Mio. Angriffe in 4 Wochen
Tückische neue Cyber-Attacken nehmen stark zu: So locken die Betrüger jetzt Codes heraus
Angreifer zielen auf den kurzen Geräte-Code ab, mit dem sich Nutzer sicher anmelden können.
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Die Cybersicherheitsfirma Barracuda mit Standort in Innsbruck warnt vor einer Welle an Angriffen mit einer neuartigen Phishing-Methode. Dabei beschaffen sich Kriminelle die kurzen Codes, die viele Menschen für die einfachere Anmeldung an ihren Geräten verwenden. Einmal gehackt, haben Betrüger dauerhaften und autorisierten Zugriff auf die Computer.