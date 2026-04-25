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Regionalligist im Aufwind
Trainer-Entscheidung und ein sportliches Luxusproblem beim SC Imst
Trainer Jens Scheuer eilt mit den Imstern von einem Sieg zum nächsten.
© Thomas Böhm
Von Alexander Gruber
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