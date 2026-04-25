Jenbach ist dieses Wochenende Treffpunkt von Motorrad-Fans

Der Oldtimerclub Zillertal/Tirol zeigt in der Busremise der Zillertaler Verkehrsbetriebe rund 200 Motorräder. Darunter eines von 1910 sowie MotoGP-Maschinen.

Leuchtende Auge bekommt so mancher, beim Anblick der blitzblank polierten Oldtimer-Motorräder in der Busremise der Jenbacher Verkehrsbetriebe östlich des Zillertalbahn-Bahnhofs. Der Oldtimerclub Zillertal/Tirol zeigt hier diesen Samstag und Sonntag rund 200 motorisierte Zweiräder im Rahmen seiner „Moto Classic 2026“.

Otto Hirner, Obmann des Oldtimerclubs Zillertal/Tirol freut sich am 25. und 26. April auf viele Besucher in Jenbach. © Angela Dähling

Darunter eine Sunbeam von 1910 sowie eine von 1929. Aber auch moderne Rennmaschinen vom MotoGP kann man für 8 Euro Eintritt näher unter die Lupe nehmen. „Wir haben eine von KTM und eine von Ducati leihweise bekommen“, freut sich Obmann Otto Hirner. Einige der guten Stücke kann man käuflich erwerben.

Vor der Remise sind weitere erlesene Stücke kostenfrei zu bestaunen, darunter ein NSU-Kettenkrad. (ad)