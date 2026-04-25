Gold bei Olympia und Glück in der Liebe: Skistar feierte Traumhochzeit

Bei Loic Meillard läuft alles nach Plan: Im Vorjahr bei der WM in Saalbach gewann der Schweizer zwei Titel (Slalom, Kombination), bei Olympia räumte er einen kompletten Medaillensatz ab, gewann im Slalom Gold.

Und der 29-Jährige hat nicht nur Glück im Spiel, sondern auch in der Liebe. Am Samstag postete Meillard kommentarlos ein Hochzeitsfoto von sich und seiner Partnerin Zoe Chastan. Die beiden sind schon länger ein Paar und erwarten im Sommer erstmals Nachwuchs. Das Familienglück ist also perfekt.

Zahlreiche Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus ließen nicht lange auf sich warten. Henrik Kristoffersen, Paula Moltzan oder Mauro Caviezel reihten sich umgehend in die Gratulanten-Schar ein. (TT.com)