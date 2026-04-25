Kollision mit zwei Autos: Motorradlenker in Axams schwer verletzt
Weil ein Auto vor ihm abrupt abbremste, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf den Wagen auf. Der Mann stürzte und wurde von einem weiteren Fahrzeug erfasst.
Axams – Bei Axams hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei Autos ereignet. Ein 43-jähriger Österreicher musste mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen werden.
Ein 40-jähriger Deutscher war mit seinem Wagen auf der L304 von Axams in Richtung Kematen unterwegs. Zur selben Zeit bog plötzlich ein 57-jähriger Österreicher mit seinem Auto von einer Gemeindestraße auf die Landesstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Deutsche eine Vollbremsung ein.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Der nachfolgende 43-jährige Motorradlenker prallte daraufhin gegen das Heck des bremsenden Autos. Der Mann kam zu Sturz und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurde er vom Auto des 57-Jährigen erfasst.
Der Motorradfahrer blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die anderen Unfallbeteiligten und Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die L304 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (TT.com)