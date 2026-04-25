Kollision mit zwei Autos: Motorradlenker in Axams schwer verletzt

Weil ein Auto vor ihm abrupt abbremste, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf den Wagen auf. Der Mann stürzte und wurde von einem weiteren Fahrzeug erfasst.

Axams – Bei Axams hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei Autos ereignet. Ein 43-jähriger Österreicher musste mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen werden.

Ein 40-jähriger Deutscher war mit seinem Wagen auf der L304 von Axams in Richtung Kematen unterwegs. Zur selben Zeit bog plötzlich ein 57-jähriger Österreicher mit seinem Auto von einer Gemeindestraße auf die Landesstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Deutsche eine Vollbremsung ein.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der nachfolgende 43-jährige Motorradlenker prallte daraufhin gegen das Heck des bremsenden Autos. Der Mann kam zu Sturz und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurde er vom Auto des 57-Jährigen erfasst.