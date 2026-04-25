Kollisionen mit E-Bikes: Vier Verletzte bei Unfällen in Tirol

In Osttirol erlitt ein 37-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einer Rennradfahrerin Verletzungen, sein Baby blieb unverletzt. In Alpbach waren ein Bub und eine Frau in einen Unfall verwickelt.

Alpbach, Lienz – Am Samstagnachmittag kam es zu zwei schweren Unfällen mit FahrradfahrerInnen im Unterland und in Osttirol.

In Alpbach war eine 57-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem E-Bike auf einer Gemeindestraße bergab unterwegs. Ein zwölf Jahre alter Bub bog – ebenfalls auf einem E-Bike – in die Straße ein. Die beiden stießen zusammen. Das Kind und die Frau stürzten auf die Fahrbahn.

Passanten leisteten ihnen Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die 57-Jährige und der Zwölfjährige wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Zusammenstoß auf dem Drauradweg

Ebenfalls am Samstagnachmittag war ein 37-Jähriger auf dem Drauradweg von Italien aus in Richtung Lienz unterwegs. An seinem E-Bike war ein Kinderanhänger angebracht, in dem sich ein Baby befand. Zeitgleich fuhr eine 62-Jährige in die Gegenrichtung.