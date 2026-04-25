Kollisionen mit E-Bikes: Vier Verletzte bei Unfällen in Tirol
In Osttirol erlitt ein 37-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einer Rennradfahrerin Verletzungen, sein Baby blieb unverletzt. In Alpbach waren ein Bub und eine Frau in einen Unfall verwickelt.
Alpbach, Lienz – Am Samstagnachmittag kam es zu zwei schweren Unfällen mit FahrradfahrerInnen im Unterland und in Osttirol.
In Alpbach war eine 57-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem E-Bike auf einer Gemeindestraße bergab unterwegs. Ein zwölf Jahre alter Bub bog – ebenfalls auf einem E-Bike – in die Straße ein. Die beiden stießen zusammen. Das Kind und die Frau stürzten auf die Fahrbahn.
Passanten leisteten ihnen Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die 57-Jährige und der Zwölfjährige wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.
Zusammenstoß auf dem Drauradweg
Ebenfalls am Samstagnachmittag war ein 37-Jähriger auf dem Drauradweg von Italien aus in Richtung Lienz unterwegs. An seinem E-Bike war ein Kinderanhänger angebracht, in dem sich ein Baby befand. Zeitgleich fuhr eine 62-Jährige in die Gegenrichtung.
Bei Anras kollidierten die beiden Italiener in einer scharfen Linkskurve. Der Mann stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Lienz gebracht. Das Baby blieb unverletzt. Der 62-Jährige gab an, leicht verletzt worden zu sein. (TT.com)