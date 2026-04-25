Gasaustritt auf Baustelle: Mehrere Häuser in Rietz evakuiert

Rietz – Auf einer Baustelle in Rietz kam es am Samstagnachmittag zu einem Gasaustritt. Bei Aushubarbeiten hatte ein 59-jähriger Baggerfahrer eine Gasleitung beschädigt. Der Mann bemerkte den Gasaustritt sofort und setzte umgehend den Notruf ab.

Für die Dauer des Einsatzes mussten mehrere umliegende Häuser geräumt werden. Die Feuerwehren aus Rietz und Telfs konnten die Gasleitung erfolgreich abdrehen. Die Anrainer durften um 16 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren.