Technischer Defekt löste vermutlich Brand in Innsbrucker Tiefgarage aus

Innsbruck – Dichter Rauch drang Samstagmittag aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Gegen 12 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung und während des Einsatzes der Berufsfeuerwehr war die Andreas-Hofer-Straße für etwa eine Stunde gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest. Wie die Polizei am Abend mitteilte, dürfte der Auslöser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an der Zuleitung eines PV-Verteilerkastens gewesen sein. Dieser führte dann zu einem Kabelbrand. (TT.com)