Mehrere Tote bei Bombenanschlag in Kolumbien

Bei einem Bombenanschlag in Kolumbien sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Mindestens 20 weitere Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Octavio Guzmán bei dem Anschlag am Samstag in der Region Cauca verletzt. Aus Polizeikreisen verlautete später, es seien 13 Menschen ums Leben gekommen. Präsident Gustavo Petro machte "Terroristen, Faschisten und Drogenschmuggler" für die Gewalttat rund einen Monat vor der Präsidentschaftswahl verantwortlich.

"Es gibt keine Worte, die ausreichen, um den Schmerz zu beschreiben, den wir heute empfinden", teilte Gouverneur Guzmán über die Plattform X mit. Der Angriff ereignete sich Guzmán zufolge im Ort Cajibío im Südwesten Kolumbiens. Medienberichten zufolge fiel ein Sprengstoffzylinder auf einen Kleinbus und explodierte. Auf vom Gouverneur auf X geteilten Bildern waren erhebliche Schäden an mehreren Fahrzeugen zu sehen. Die Zeitung "El Tiempo" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, bewaffnete Männer hätten zuvor Fahrzeuge auf der Straße gestoppt und blockiert. Offizielle Angaben zu möglichen Verdächtigen gab es von den Ermittlungsbehörden zunächst nicht.

Im Vorfeld der ersten Runde der Wahl am 31. Mai ist die Lage in Kolumbien angespannt. Erst am Freitag war bei einem Anschlag auf einen Militärstützpunkt in der Region Cali ein Mensch getötet worden. In den Regionen Cauca und Cauca-Tal gab es nach Angaben des Verteidigungsministeriums zudem 26 bewaffnete Angriffe innerhalb von zwei Tagen.