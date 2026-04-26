Zwischenfall bei Presse-Dinner: Trump in Sicherheit gebracht

Nach einem Sicherheitszwischenfall beim Dinner der White-House-Korrespondenten ist am Samstagabend US-Präsident Donald Trump aus einem Washingtoner Hotel evakuiert worden. Teilnehmer der Veranstaltung, darunter Trump, hatten nach einem lauten Geräusch Deckung gesucht. In einem Raum über dem Festsaal sollen mehrere Schüsse abgegeben worden sein, berichteten US-Medien. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, hieß es vom Secret Service.

Mehrere Medien hatten von einem Schützen berichtet. Ein für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitender freier Fotograf hörte vier bis sechs laute Knalle im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Im Festsaal des Hotels brach Panik aus. Anwesende riefen "Runter, runter!". Hunderte der 2.600 Gäste warfen sich unter die Tische, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Trump und die First Lady versteckten sich hinter dem Podium, bevor sie von ihren Personenschützern hinausgebracht wurden. Kurz bevor sie von der Bühne geleitet wurde, schien Melania Trump auf etwas im Publikum zu reagieren und wirkte besorgt, wie eine Live-Übertragung des Senders CSPAN zeigte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden evakuiert.

Trump lobte in einem Social-Media-Post die "fantastische Arbeit" der Sicherheitsleute. "Sie handelten rasch und mutig", so der US-Präsident. Er habe empfohlen, "dass die Show weitergeht", wolle sich aber an die Empfehlungen der Sicherheitskräfte halten. Kurze Zeit später schrieb er, dass die Veranstaltung innerhalb von 30 Tagen nachgeholt werde. Er selbst wolle noch am Samstagabend eine Pressekonferenz geben.

Trump war im Juli 2024 während des Wahlkampfes für seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ein Schütze ihn im Staat Pennsylvania knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump leicht am Ohr.

Das Korrespondentendinner gilt als Höhepunkt des Gesellschaftslebens in der US-Hauptstadt. Es findet seit dem Jahr 1921 jährlich statt, wobei in der Regel der US-Präsident und zahlreiche Prominente an dem Dinner teilnehmen. Unter Trumps Vorgängern war es Tradition, dass der jeweilige US-Präsident eine humorige Rede hält. Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte seine Rede im Jahr 2011, um Trump durch den Kakao zu ziehen. Nach Einschätzung von Beobachtern trug diese öffentliche Demütigung dazu bei, dass der Immobilienmagnat sich zum Einstieg in die Politik entschloss.