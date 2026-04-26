1. Mai auch heuer wieder im Zeichen politischer Kundgebungen

Die SPÖ begeht den Tag der Arbeit erneut in traditioneller Manier: Sie lädt am 1. Mai wieder zum Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Teilnehmen werden daran unter anderem der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, sowie Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig. Zu einem Mai-Event kommt auch die FPÖ zusammen. Sie trifft sich wieder in Linz.

Die Sozialdemokratie ist am 1. Mai im ganzen Land auf den Beinen, die größte Kundgebung findet wie üblich in Wien statt. Sie steht heuer unter dem Motto "Wien schafft Zukunft". Der Slogan war bereits beim gestrigen Wiener Parteitag Leitspruch. Am kommenden Freitag werden die Genossinnen und Genossen aus allen 23 Bezirken im Sternmarsch in Richtung Innenstadt wandern. Ab etwa 9.00 Uhr werden sie auf dem Rathausplatz erwartet.

Die Schlusskundgebung startet ab etwa 10.15 Uhr. Neben Ludwig und Babler werden dort ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Marina Hanke, das Wort ergreifen. Nach dem Aufmarsch kann wieder beim Maifest im Prater gefeiert werden.

Am Vorabend des 1. Mai, also am Donnerstag, wird der ebenfalls bereits traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen durchgeführt. Er steht heuer unter dem Motto "Nieder mit den Waffen, Fackelzug für Frieden!". Treffpunkt ist um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Zum Finale findet am Rathausplatz ein kostenloses Abschlusskonzert des Wiener Musikers Jugo Ürdens statt.

Die FPÖ feiert den 1. Mai traditionell im Bierzelt am Urfahraner Jahrmarkt in Linz. Ab 9.30 stimmt im Festzelt die John Otti Band das Publikum musikalisch ein, eine Stunde später starten dann die Reden. Zuerst wird der oberösterreichische Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner ans Pult treten, danach Bundesparteichef Herbert Kickl - getrennt durch die Donau von der Mai-Kundgebung der SPÖ am Hauptplatz, wo Landesvorsitzender Landesrat Martin Winkler und der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer ihre Ansprachen zum "Tag der Arbeit" halten werden.