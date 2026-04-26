Wolkig mit Aussicht auf Birke: Wie die Uni weiß, wann den TirolerInnen die Nase juckt

Seit fast 50 Jahren erforscht die Universität Innsbruck den Blütenstaub in Tirols Luft. Der wöchentliche Bericht des Tiroler Pollenwarndiensts leitet daraus wichtige Informationen für Allergiker ab, berechnet in mühsamer Handarbeit. Die Uni betreibt dafür acht Pollenfallen, die höchste steht in Obergurgl auf knapp 2000 Metern Höhe.