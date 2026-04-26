Pollen eine Falle stellen

Wolkig mit Aussicht auf Birke: Wie die Uni weiß, wann den TirolerInnen die Nase juckt

Laurent Marquer leitet den Pollenwarndienst der Uni Innsbruck. Die Ergebnisse seines Forschungslabors helfen AllergikerInnen dabei, besser durch die Pollensaison zu kommen.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit fast 50 Jahren erforscht die Universität Innsbruck den Blütenstaub in Tirols Luft. Der wöchentliche Bericht des Tiroler Pollenwarndiensts leitet daraus wichtige Informationen für Allergiker ab, berechnet in mühsamer Handarbeit. Die Uni betreibt dafür acht Pollenfallen, die höchste steht in Obergurgl auf knapp 2000 Metern Höhe.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035