Rütteln auch in Österreich spürbar: Erdbeben erschütterte die Schweiz

Sargans – Die Ostschweiz ist in der Nacht auf Sonntag von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 3,9 befand sich etwa sechs Kilometer nordwestlich von Sargans (Kanton St. Gallen), teilte der Österreichische Erdbebendienst von Geosphere Austria in einer Aussendung mit.