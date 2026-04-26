Enge Gänge, weniger Geschäft
Innsbrucker Studie zeigt auf: Vollgestellte Gänge bremsen Kunden im Supermarkt aus
Nachdem die Wareninseln entfernt wurden, blieben Kundinnen und Kunden häufiger stehen und setzten sich intensiver mit den Regalinhalten auseinander.
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Wenn im Supermarkt viele Wareninseln die Wege verstellen, kann das Umsätze sinken lassen, zeigt eine Studie der Universität Innsbruck. Besonders dann, wenn Einkaufswägen im Spiel sind. Ohne Inseln im Gang bleiben die Kunden öfter stehen.