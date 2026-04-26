Günter Pichler, Gründer des Alban Berg Quartetts, 85-jährig gestorben

Der gebürtige Kufsteiner ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Geiger, Dirigent und Hochschullehrer war über Jahrzehnte hinweg Primarius beim Alban Berg Quartett, das er 1970 mitbegründete. Unter seiner Führung wurde das Ensemble international bekannt.

Wien – Der Geiger und Gründer des Alban Berg Quartetts Günter Pichler ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, wie Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker am Sonntag bestätigte. Pichler, 1940 in Kufstein geboren, wurde bereits im Alter von 21 Jahren von Herbert von Karajan zum Konzertmeister der Philharmoniker berufen. 1970 gründete er das Alban Berg Quartett und blieb bis zur Auflösung 2008 dessen Primarius.

Pichler verstarb laut Informationen der Presse am vergangenen Freitag bei einem Autounfall. Schon als 18-Jähriger war er Konzertmeister der Wiener Symphoniker. 1955 hatte er sein Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien begonnen, bevor er 1963 dort selbst als Professor zu lehren begann. 1993 bis 2012 lehrte er außerdem an der Musikhochschule Köln. 2007 wurde er zum Leiter des Departments für Kammermusik an der Escuela Superior de Música Reina Sofia in Madrid bestellt.

Eines der renommiertesten Streichquartette der Welt

Pichler gründete 1970 das Alban Berg Quartett. Das Ensemble zählte unter seiner Führung zu den renommiertesten Streichquartetten der Welt. Neben seiner Quartett-Arbeit startete Pichler eine Karriere als Dirigent und arbeitete mit vielen Orchestern in Europa und im asiatischen Raum zusammen. Für seine künstlerische Arbeit wurde Pichler 1993 mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 2008 erhielt er den Tiroler Landespreis für Kunst.