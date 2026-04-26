Sawe schrieb Sport-Geschichte: Kenianer lief in London als Erster unter zwei Stunden

London – Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 31-Jährige gewann am Sonntag bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit 1:05 Minuten schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, aufgestellt 2023 in Chicago. Am 12. Oktober 2019 war der Kenianer Eliud Kipchoge im Wiener Prater unter Laborbedingungen nach 1:59:40 Stunden ins Ziel gekommen.

Kiptum war nur wenige Monate nach seinem Rekordlauf im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen. Sawe hatte erst im Dezember 2024 sein Marathon-Debüt gegeben und schrieb mit seiner Zeit nun Sport-Geschichte. Bei optimalen Bedingungen war das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Lange lief eine größere Spitzengruppe zusammen, ehe sich Vorjahressieger Sawe und Yomif Kejelcha aus Äthiopien nach etwa 30 Kilometern absetzten. Kejelcha gab in der britischen Hauptstadt sein Marathon-Debüt.

Auch Zweitplatzierter unter 2-Stunden-Marke

Er blieb in 1:59:41 Stunden ebenfalls unter der Zwei-Stunden-Marke. Und selbst der drittklassierte Jacob Kiplimo aus Uganda (2:00:28) war schneller als der bisherige Weltrekord. "Ich fühle mich gut, ich bin glücklich. Das ist für mich ein Tag zum Erinnern", sagte Sawe im BBC-Interview, während er seinen Laufschuh mit der darauf vermerkten Rekordleistung hochhielt. "Als es in Richtung Ziel ging, habe ich mich stark gefühlt." Er habe davon profitiert, dass es sein schon zweiter London-Marathon war. Allerdings hatte er nach einer Verletzung erst ab Jänner wieder trainiert.

Bei den Frauen siegte Tigst Assefa aus Äthiopien in 2:15:41 Stunden. Damit blieb sie nur 16 Sekunden über dem 23 Jahre alten Streckenrekord der britischen Lauf-Ikone Paula Radcliffe. Sie verbesserte aber die Bestmarke für ein reines Frauenrennen vom vergangenen Jahr in London. Die 29-Jährige setzte auf den letzten Metern zum Sprint an, löste sich von Joyciline Jepkosgei und Hellen Obiri aus Kenia, mit denen sie das gesamte Rennen über zusammen gelaufen war. Damit war sie neun Sekunden schneller als die bisherige Bestmarke.