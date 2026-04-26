Kleinkind in Zell am Ziller von Auto erfasst und am Kopf verletzt

Zell am Ziller – Ein knapp zweijähriges Kind wurde am Sonntagvormittag in Zell am Ziller bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ersten Informationen der Polizei zufolge lief es plötzlich auf die Straße und wurde von einem Pkw erfasst.

Gegen 9.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der Straße im Aufeld unterwegs, als das Kleinkind von einem Parkplatz auf die Fahrbahn lief. Das Fahrzeug erfasste das Kind seitlich mit der Front, berichtet die Polizei.