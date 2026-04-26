Kleinkind in Zell am Ziller von Auto erfasst und am Kopf verletzt
Zell am Ziller – Ein knapp zweijähriges Kind wurde am Sonntagvormittag in Zell am Ziller bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ersten Informationen der Polizei zufolge lief es plötzlich auf die Straße und wurde von einem Pkw erfasst.
Gegen 9.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der Straße im Aufeld unterwegs, als das Kleinkind von einem Parkplatz auf die Fahrbahn lief. Das Fahrzeug erfasste das Kind seitlich mit der Front, berichtet die Polizei.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind etwa sechs bis sieben Meter weit weggeschleudert. Es erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf, war aber laut den Einsatzkräften bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde es mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)