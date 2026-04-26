Neuer Treffpunkt
Ungewöhnliche Kooperation: Bäcker und Bürger retten Nahversorger in Reith
Von rechts: Bürgermeister Dominik Hiltpolt, Bäckermeister Sebastian Waldhart, Romana Rainer und Anne-Kristin Sus von der Genossenschaft sowie Verkäuferin Anne Redlich freuen sich über den Neustart.
© Gemeinde Reith
Was mit vereinten Kräften alles möglich ist, zeigt der neue Dorftreffpunkt „Reither Riese“: Eine Dorfinitiative und die Gemeinde haben gemeinsam für die Wiedereröffnung des Cafés im Zentrum gekämpft und dabei die Bäckerei Waldhart als Partner gewonnen.