Weiche wird getauscht

Arbeiten in „Konzertkurve“: Mehrere Tage Zugausfälle zwischen Innsbrucker Bahnhöfen

Im Bereich des Innsbrucker Westbahnhofs wird eine Weiche in der stark befahrenen Verbindung zwischen Haupt- und Westbahnhof Innsbruck ausgetauscht.
© ÖBB/Fritscher

Ein Weichentausch in Innsbruck führt ab Mittwoch zu mehrtägigen Behinderungen im Bahnverkehr. Betroffen von den Ausfällen sind vor allem die S-Bahn-Linien S4 und S6.

Innsbruck – Wegen eines Weichentausches kommt es ab Mittwochabend (29. April 2026) zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen dem Innsbrucker Haupt- und Westbahnhof. Betroffen sind vor allem die S-Bahn-Linien S4 und S6. Die ÖBB bitten Fahrgäste, auf den REX1 umzusteigen.

Wie die ÖBB mitteilen, muss in der sogenannten „Konzertkurve“ eine Weiche ausgetauscht werden, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat. Die Arbeiten finden von Mittwoch, 29. April, 18.15 Uhr, bis Montag, 3. Mai, 23 Uhr, statt. Neben der Weiche werden auch 80 Meter Gleis erneuert und 400 Tonnen Schotter bewegt.

S4 und S6 fahren nicht zwischen Haupt- und Westbahnhof

Für die Dauer der Arbeiten kommt es zu Zugausfällen. Die Linien S4 (Jenbach-Telfs) und S6 (Innsbruck-Seefeld/Scharnitz) können den Abschnitt zwischen Haupt- und Westbahnhof nicht befahren. Die Züge der Mittenwaldbahn beginnen und enden am Westbahnhof.

Die ÖBB empfehlen, für die Strecke zwischen den beiden Bahnhöfen den REX1 zu nutzen, wodurch sich die Reisezeit nur um wenige Minuten verlängern soll. Da auch nachts gearbeitet wird, kann es für Anrainer zu Lärmbelästigung kommen. (TT.com)

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