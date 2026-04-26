Drei Sportwagen rasten mit mehr als 140 km/h über Großglockner Straße
Die Polizei hat drei tschechische Pkw-Lenker auf der Großglockner Straße (B107) bei Rojach (Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal/Drau) beim Rasen ertappt. Ein 50-Jähriger wurde in seinem Sportwagen mit 142 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 70 geblitzt. Ihm folgten die beiden anderen Lenker, 43 bzw. 20 Jahre alt, mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und äußerst geringem Sicherheitsabstand, so die Polizei in ihrer Aussendung.
Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein. Der 50-Jährige hatte keinen Führerschein dabei. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Beifahrer, sein 18-jähriger Sohn, übernahm das Steuer zur Weiterfahrt. Alle drei Lenker werden wegen des Verdachts der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. (APA)