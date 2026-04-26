Drei Sportwagen rasten mit mehr als 140 km/h über Großglockner Straße

Die Polizei hat drei tschechische Pkw-Lenker auf der Großglockner Straße (B107) bei Rojach (Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal/Drau) beim Rasen ertappt. Ein 50-Jähriger wurde in seinem Sportwagen mit 142 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 70 geblitzt. Ihm folgten die beiden anderen Lenker, 43 bzw. 20 Jahre alt, mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und äußerst geringem Sicherheitsabstand, so die Polizei in ihrer Aussendung.