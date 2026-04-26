Verstappen-Vater übersteht Horror-Crash bei Rallye in Belgien unverletzt

Jos Verstappen, Vater des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, hat einen schweren Rallye-Unfall mit Glück unbeschadet überstanden. Beim vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft kam der 54-jährige Niederländer in seinem Skoda Fabia RS Rally2 von der Strecke ab und überschlug sich nach einem harten Aufprall mit seinem Wagen, in dem auch Beifahrer Jasper Vermeulen saß. Bilder auf der Plattform X zeigen das völlig zerstörte Fahrzeug neben der Strecke.

Jos Verstappen fuhr zwischen 1994 und 2003 selbst in der Formel 1, hatte bei seinen über 100 Grand-Prix-Starts aber nicht annähernd so viel Erfolg wie sein Sohn. Max Verstappen gewann für Red Bull unter anderem viermal den WM-Titel und war zeitweise nicht zu schlagen. In der aktuellen Saison fährt er nach umfassenden Regeländerungen allerdings derzeit nur hinterher.