Viele Zuschauer, coole Beats, aber kein Sieg: Dragons waren für die Raiders zu stark

Wer am frühen Sonntagnachmittag rund um das American Football Zentrum spazierte, der konnte sich dem ersten heimischen Football-Auftritt der Raiders nur schwer entziehen. Schon von Weitem war das Spektakel am Kunstrasen zu hören: Fan-Gesänge, Hup-Geräusche und laute Musik dominierten. Sportlich lief es für die junge Truppe von Headcoach Alexander Achammer leider nicht nach Wunsch: Im zweiten Duell gegen den österreichischen Meister gab es die zweite Niederlage zu verdauen.

Dabei hatte man kurz vor der Halbzeit durch die starke Raiders Defensive noch die Chance auf den 7:7-Ausgleich gehabt. Doch die Offensive der Innsbrucker, die keinen guten Tag erwischte, ließ auch diese Chance verstreichen und musste sich mit einem erfolgreichen Kick zufriedengeben.

Mit einem 3:7-Rückstand ging es dann in Hälfte zwei und auch da blieb es aus Sicht der Raiders unverändert: Die Defensive konnte die Gäste aus dem Osten so gut wie möglich in Schach halten, die Offensive der Tiroler musste meist nach vier Versuchen wieder vom Feld. Dass nach vier Vierteln ein 21:6 für die Dragons von der Anzeigetafel leuchtete, überraschte wohl niemanden. Die Dragons blieben damit auch im vierten Spiel ungeschlagen – die Raiders müssen weiter auf den ersten Erfolg warten. Allerdings war man sich dessen bereits vor dem Saisonstart bewusst. Die AFL dient der Ausbildung der Jungen. Und der guten Stimmung auf der Tribüne tat das so und so keinen Abbruch. Die heimischen Zuschauer feierten sich selbst und das Leben bei sommerlichen Temperaturen.