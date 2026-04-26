Zeugenaufruf nach gefährlicher Drohung mit Messer in Lienz

Eine gefährliche Drohung soll sich am Sonntagnachmittag in Lienz abgespielt haben. Demnach sei bei einer Parkbank am Iselkai ein 40-Jähriger mit einem geöffneten Klappmesser auf einen 22-Jährigen zugegangen. Der Ältere warf seinem Gegenüber vor, eine Frau, die ebenfalls auf der Parkbank saß, zum Weinen gebracht zu haben, heißt es im Polizeibericht.