Streit am Iselkai
Zeugenaufruf nach gefährlicher Drohung mit Messer in Lienz
Eine gefährliche Drohung soll sich am Sonntagnachmittag in Lienz abgespielt haben. Demnach sei bei einer Parkbank am Iselkai ein 40-Jähriger mit einem geöffneten Klappmesser auf einen 22-Jährigen zugegangen. Der Ältere warf seinem Gegenüber vor, eine Frau, die ebenfalls auf der Parkbank saß, zum Weinen gebracht zu haben, heißt es im Polizeibericht.
Der 22-Jährige forderte den Kontrahenten auf, das Messer einzustecken und den Ort zu verlassen. Der 40-Jährige kam dieser Aufforderung nach. Die beiden Frauen, die sich vor Ort befanden, werden gebeten, sich mit der Polizei Lienz (Tel. 059133 7230) in Verbindung zu setzen. (TT.com)