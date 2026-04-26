Fast 50 km/h zu schnell: Polizei nahm Lenker in Innsbruck Probeführerschein ab

Mit einer massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde ein 23-jähriger Lenker in Innsbruck erwischt. Die Raserei hat Konsequenzen.

Allzu lange hatte ein 23-jähriger Autofahrer seinen Führerschein nicht in der Tasche: Noch im Probezeitraum musste der junge Lenker ihn am Sonntagnachmittag in Innsbruck abgeben: Weil ihn die Polizei auf der Amraser See Straße mit 109 km/h statt erlaubten 60 km/h geblitzt hat.