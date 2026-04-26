Theater statt Heu: Der Live-Podcast „Ruptur“ zu Gast beim Steudltenn in Uderns

Welche Orte prägen die Kulturszene in Tirol? Wer sind die Menschen, die Tirol kulturell mitgestalten? Und was hält sie hier? Diesen Fragen gingen Life Radio und die Lebensraum Tirol Gruppe auch in Uderns im Zillertal auf die Spur.

In der Theaterbühne „Steudltenn“ fand die fünfte Folge des Live-Podcasts „Ruptur“ statt. Als Gastgeber bzw. Gäste auf der Bühne sprachen Bernadette Abendstein (Leitung Steudltenn Theaterfestival, Schauspielerin, Musikerin), Hakon Hirzenberger (künstlerischer Leiter des Festivals, Buchautor, Musiker) und der Zillertaler Musikproduzent und DJ Aron Matthews.

🎧 Der Podcast zum Nachhören:

Seit 16 Jahren gibt es das „Steudltenn“ Festival, auch heuer finden dort wieder mehrere Theaterproduktionen statt. Hochkarätige Akteure und Gäste sind bei dem familiären Festival zugegen. Und auch wenn der Fokus auf dem Theaterprogramm liegt, treten immer wieder auch Musiker:innen und Bands auf.

„Ich bin tief verwurzelt in Tirol und Tradition ist mir wichtig. Kulturarbeit ist überall möglich“, sagt Bernadette Abendstein auf die Frage, was sie in Tirol hält. „Es hat keiner behauptet, dass es einfach ist. Kultur ist das, was alle Menschen bereichert. Es ist ein vielfältiges Festival bei uns“, ergänzt Hakon Hirzenberger.