Iranischer Außenminister Araqchi in Moskau erwartet

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Weitere Details nannte er nicht. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araqchis gemeldet. Moskau und Teheran sind strategische Verbündete.

Allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.

Am Sonntag war Araqchi für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist. Dort übergab er dem Vermittler Pakistan "schriftliche Nachrichten" an die US-Regierung, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Darin gehe es um "rote Linien der Islamischen Republik Iran, darunter Atom-Fragen und die Straße von Hormuz". Diese Nachrichten seien jedoch nicht Gegenstand von Verhandlungen, hieß es bei Fars weiter. Unklar ist auch weiter, wann und ob es eine neue Verhandlungsrunde mit den USA in Pakistan gibt.