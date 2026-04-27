Fischer in Aufregung: Hai griff Motorboot in Süditalien an

Gallipoli – Vor der Küste der süditalienischen Stadt Gallipoli hat ein Hai ein Motorboot gerammt und für Aufregung unter Freizeitfischern gesorgt. Nach Berichten handelte es sich um ein ausgewachsenes Exemplar eines Kurzflossen-Makohais, der offenbar verletzt war. Vermutlich sei das Tier durch seine Verletzung sowie durch den Motorlärm gereizt worden.

Ein Augenzeuge schilderte in sozialen Medien, das Tier habe plötzlich die Richtung gewechselt und die Unterseite des Bootes getroffen. „Ein dumpfer Schlag, gefolgt von einer Vibration durch das ganze Boot“, berichtete einer der Fischer nach Medienangaben. Der Bug sei kurz angehoben worden, zudem habe der Motor ungewöhnliche Geräusche gemacht.