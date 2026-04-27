Was passiert mit der „alten Raika“

Leerstand im Imster Zentrum: Bausünde der 70er-Jahre soll korrigiert werden

Es sei eine einmalige Chance, eine Bausünde der 70er Jahre zu tilgen, würde das Raika-Gebäude am Imster Stadtplatz einem Neubau weichen, sagt Baureferent Stefan Handle.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Dieser Tage eröffnete das neue RAIQA-Quartier in Innsbruck mit viel Applaus. In Imst hingegen besteht längst städtebaulicher Handlungsbedarf rund um die „alte Raika“. Aber Neo-Raiffeisen-Vorständin Gabriele Kinast bedingt sich mehr Zeit aus.

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