Was passiert mit der „alten Raika“
Leerstand im Imster Zentrum: Bausünde der 70er-Jahre soll korrigiert werden
Es sei eine einmalige Chance, eine Bausünde der 70er Jahre zu tilgen, würde das Raika-Gebäude am Imster Stadtplatz einem Neubau weichen, sagt Baureferent Stefan Handle.
© Parth
Dieser Tage eröffnete das neue RAIQA-Quartier in Innsbruck mit viel Applaus. In Imst hingegen besteht längst städtebaulicher Handlungsbedarf rund um die „alte Raika“. Aber Neo-Raiffeisen-Vorständin Gabriele Kinast bedingt sich mehr Zeit aus.