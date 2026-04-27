Offenes Werkstor Hall in Tirol am 11. Juni

BesucherInnen ermöglicht dieses innovative, österreichweit einzigartige Veranstaltungsformat, spannende Betriebe in der Region bzw. im Bezirk kennen zu lernen. GUTMANN und INNIO Group sind heuer neu dabei.

Mit seinen rund fünfzig Metern Höhe ist der Pelletsspeicher im Westen von Hall in Tirol ein unübersehbares Industriegebäude. Alexander Gutmann, Geschäftsführer der GUTMANN GmbH: „Wir freuen uns darauf, unseren Pelletsspeicher herzuzeigen und möchten gerne präsentieren, was wir in Hall umgesetzt haben.“

Und Martin Mühlbacher, Vice President Operations und Standortleiter der INNIO Group betont: „Unser neues Werk in Hall ist ein Bekenntnis zu Tirol als Produktionsstandort und ein wichtiger Schritt für unseren Wachstumskurs.“

- Tiroler Rohre / Hall AG - Kraftwerk Volders

- GUTMANN / Bäckerei Therese Mölk

- World-Direct eBusiness solutions GmbH / INNIO Group

- Brenner Basistunnel / Bauwaren CANAL & CO