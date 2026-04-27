Exkursion führt in die geheimnisvolle Welt des Bibers in der Pflacher Au

Am kommenden Samstag, 2. Mai, lädt der Naturpark Tiroler Lech zu einer spannenden Exkursion in die Pflacher Au ein. Teilnehmer begeben sich dabei auf die Spuren des Bibers.

Pflach – Die Pflacher Au im Naturpark Tiroler Lech ist mit ihren fließenden und stehenden Gewässern ein Paradies für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Seit einigen Jahren ist auch ein „Ur-Tiroler“, der Biber, wieder heimisch.

Bei dieser Exkursion können Interessierte in die Welt der Biber und ihrer Lebensweise eintauchen. Die Besucher erleben hautnah, wie die Tiere als Architekten und Zimmerer ihren Lebensraum gestalten und dabei auch anderen Arten ein Zuhause bieten.

Treffpunkt: 10 Uhr beim Vogelbeobachtungsturm (Kohlplatz); voraussichtliches Ende: 12 Uhr.

Mitzubringen: wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk