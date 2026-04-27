Traditionelle Feier
Familienfest am 1. Mai: SPÖ Imst lädt auf Rathausplatz
Das Schnittlauch-Duo und Martin sorgen am Freitag für musikalische Unterhaltung am Imster Rathausplatz.
© Manuel Matt
Die SPÖ Imst lädt am 1. Mai zum traditionellen Maifest auf dem Rathausplatz ein. Ab 11 Uhr feiert die Stadt gemeinsam den Tag der Arbeit. Besucher erwartet ein familienfreundliches Programm mit Musik, Speis und Trank bei freiem Eintritt.
Imst – Hunger und Durst stillen frische Hendln, Popcorn und Zuckerwatte. Musikalische Unterhaltung bieten das Schnittlauch-Duo und Martin.
Der Musikpavillon bietet Schutz vor Wind und Wetter. Kinder können sich auf Kinderschminken, eine Hüpfburg und Basteleien freuen.
Irmgard Mark, ein SPÖ-Urgestein, verkauft selbstgemachte Deko-Artikel für einen guten Zweck. Der Eintritt zum Fest bleibt frei. Bundesrat-Vizepräsident Daniel Schmid und Landesrat René Zumtobel tragen den Ehrenschutz.