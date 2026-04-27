Familienfest am 1. Mai: SPÖ Imst lädt auf Rathausplatz

Die SPÖ Imst lädt am 1. Mai zum traditionellen Maifest auf dem Rathausplatz ein. Ab 11 Uhr feiert die Stadt gemeinsam den Tag der Arbeit. Besucher erwartet ein familienfreundliches Programm mit Musik, Speis und Trank bei freiem Eintritt.

Imst – Hunger und Durst stillen frische Hendln, Popcorn und Zuckerwatte. Musikalische Unterhaltung bieten das Schnittlauch-Duo und Martin.

Der Musikpavillon bietet Schutz vor Wind und Wetter. Kinder können sich auf Kinderschminken, eine Hüpfburg und Basteleien freuen.